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Из жизни

Кузнечанка получила ссадины из-за напугавшей ее стаи собак

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Жительница Кузнецка натерпелась страха из-за стаи бродячих собак, окружившей ее у дома № 137а на улице Белинского.

Женщина рассказала, что 3 августа пошла гулять со своим питомцем, как вдруг их стали преследовать псы.

«Я закрыла свою свою мелкую собаку, чтобы не загрызли, фонарей нет - темнота. Чипировали и обратно привезли, убирайте их, отвозите, это что вообще? Спасибо огромное женщине с 3-го этажа, она кричать начала, они отбежали. Я думала, с жизнью попрощаюсь», - написала кузнечанка в местном паблике во «ВКонтакте».

Женщина уточнила, что животные ее не кусали, но в темноте она упала и получила ссадины на руках.

Кузнечанка получила ссадины из-за напугавшей ее стаи собак

При обсуждении случившегося другая жительница Кузнецка подтвердила, что бездомных собак у дома № 137а действительно много.

«Подкармливают вместе с голубями. Скоро школа, как дети ходить будут, непонятно. И никому нет дела», - посетовала она.

Представитель администрации города пояснил, что данный адрес находится на контроле, заявка передана на исполнение подрядной организации.

«Следует напомнить, что отловленные безнадзорные животные отправляются в пункт передержки. Срок содержания безнадзорных животных в карантинном помещении составляет 10 дней для исключения заболеваний. Производится ветеринарный осмотр, оказание ветеринарной помощи, другие необходимые профилактические мероприятия по заключению ветеринарного специалиста, в том числе кастрация (стерилизация) животного. После реабилитации животное возвращается в ту среду, из которой было изъято, таков порядок», - констатировали в мэрии.

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Источник — фото группы «Подслушано в Кузнецке»
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