Из жизни

Пензенцу присудили 40 000 рублей после нападения алабая

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В Пензе с владельца алабая взыскали компенсацию морального вреда после нападения собаки на мужчину.

28 июля прошлого года около 11:00 горожанин шел по дороге домой, когда на него набросился пес, гулявший без намордника и хозяина. Животное повалило пензенца на землю, принялось кусать его и трепать одежду.

«В случайный момент он вырвался из смертельной хватки и, спасаясь, спрыгнул в овраг, повредив себе ногу. Собака в овраг за ним не бросилась», - рассказали в Ленинском районном суде.

После всего мужчине пришлось обращаться в травмпункт.

Он посчитал, что случившееся причинило ему физические и нравственные страдания, и обратился к владельцу пса за компенсацией, но тот отказал. Тогда пензенец подал в суд, потребовав взыскать с хозяина алабая 120 000 рублей.

Последнего признали виновным в несоблюдении требований к содержанию животных и оштрафовали на 10 000 рублей.

Что касается компенсации, то запрос пострадавшего удовлетворили частично, взыскав с ответчика 40 000 рублей.

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