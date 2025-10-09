Названы продукты, которые стоит купить на ярмарке в «Коллаже»

09.10.2025 | 09:00

С 9 по 19 октября в Пензе на ярмарке «От Абхазии до Камчатки» в ТРК «Коллаж» можно попробовать и приобрести настоящие деликатесы от фермеров России и СНГ.

В каждом регионе есть свои уникальные продукты, которые производятся местными фермерами и отличаются высоким качеством и вкусом. В их составе - натуральные ингредиенты. Вот топ-5 продуктов ярмарки, на которые стоит обратить внимание.

Кавказский хамон 4-летней выдержки - настоящий кулинарный шедевр с насыщенным мясным вкусом с тонкими нотками ореха и фруктов. Хамон хорош как самостоятельная закуска к вину и крепким напиткам, а также на брускеттах в сочетании с творожным сыром и сладкой грушей или с ломтиком огурца и тостом из темного хлеба.

Адыгейский сыр - мягкий, с приятным вкусом и нежной текстурой. Он богат белками, кальцием и другими полезными веществами, которые способствуют укреплению костей и зубов. Идеально подходит для приготовления хачапури, бутербродов, брускетт, хорош как самостоятельная закуска, ингредиент для салатов.

Абхазская бочковая аджика - приправа, имеющая яркий, насыщенный вкус и аромат. В составе - только натуральные ингредиенты: свежий или сухой перец, ароматные травы и специи. И ни капли томата. Подходит к мясным и овощным блюдам, маринадам, придавая пикантность и остроту.

Алани - традиционная сладость Армении. Это небольшие фруктово-ореховые начинки, завернутые в тонкую оболочку из спрессованных фруктов, например абрикосов, инжира, граната, вишни, которые измельчают и формируют в тонкие пласты.

Сладость имеет приятный фруктовый аромат и насыщенный вкус, кроме того, алани могут храниться длительное время, сохраняя свои вкусовые качества, что позволяет наслаждаться ими в любое время года.

Дальневосточная копченая чавыча - настоящий деликатес, который порадует даже самых искушенных гурманов. Чавыча относится к семейству лососевых и является одним из самых крупных представителей этого вида.

В процессе копчения рыба обрабатывается дымом, что позволяет сохранить ее сочность и нежность. Хорошо подходит для приготовления закусок, тарталеток, брускетт, салатов. Также копченую чавычу можно подавать как самостоятельное блюдо, дополнив свежими овощами и зеленью.

Дегустация этих и других продуктов, представленных на ярмарке, бесплатная. Приобретая товары, пензенцы помогут фермерам продолжить свое дело и сохранить традиции производства.

Реклама. Заказчик - ИП Шакарян А. А. ИНН 231848579085.