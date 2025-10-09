Сетевое издание|18+|Четверг|9 окт 2025|09:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |

Общество

Названы продукты, которые стоит купить на ярмарке в «Коллаже»

Печать
Telegram

С 9 по 19 октября в Пензе на ярмарке «От Абхазии до Камчатки» в ТРК «Коллаж» можно попробовать и приобрести настоящие деликатесы от фермеров России и СНГ.

В каждом регионе есть свои уникальные продукты, которые производятся местными фермерами и отличаются высоким качеством и вкусом. В их составе - натуральные ингредиенты. Вот топ-5 продуктов ярмарки, на которые стоит обратить внимание.

Названы продукты, которые стоит купить на ярмарке в «Коллаже»

Кавказский хамон 4-летней выдержки - настоящий кулинарный шедевр с насыщенным мясным вкусом с тонкими нотками ореха и фруктов. Хамон хорош как самостоятельная закуска к вину и крепким напиткам, а также на брускеттах в сочетании с творожным сыром и сладкой грушей или с ломтиком огурца и тостом из темного хлеба.

Названы продукты, которые стоит купить на ярмарке в «Коллаже»

Адыгейский сыр - мягкий, с приятным вкусом и нежной текстурой. Он богат белками, кальцием и другими полезными веществами, которые способствуют укреплению костей и зубов. Идеально подходит для приготовления хачапури, бутербродов, брускетт, хорош как самостоятельная закуска, ингредиент для салатов.

Названы продукты, которые стоит купить на ярмарке в «Коллаже»

Абхазская бочковая аджика - приправа, имеющая яркий, насыщенный вкус и аромат. В составе - только натуральные ингредиенты: свежий или сухой перец, ароматные травы и специи. И ни капли томата. Подходит к мясным и овощным блюдам, маринадам, придавая пикантность и остроту.

Названы продукты, которые стоит купить на ярмарке в «Коллаже»

Алани - традиционная сладость Армении. Это небольшие фруктово-ореховые начинки, завернутые в тонкую оболочку из спрессованных фруктов, например абрикосов, инжира, граната, вишни, которые измельчают и формируют в тонкие пласты.

Сладость имеет приятный фруктовый аромат и насыщенный вкус, кроме того, алани могут храниться длительное время, сохраняя свои вкусовые качества, что позволяет наслаждаться ими в любое время года.

Названы продукты, которые стоит купить на ярмарке в «Коллаже»

Дальневосточная копченая чавыча - настоящий деликатес, который порадует даже самых искушенных гурманов. Чавыча относится к семейству лососевых и является одним из самых крупных представителей этого вида.

В процессе копчения рыба обрабатывается дымом, что позволяет сохранить ее сочность и нежность. Хорошо подходит для приготовления закусок, тарталеток, брускетт, салатов. Также копченую чавычу можно подавать как самостоятельное блюдо, дополнив свежими овощами и зеленью.

Дегустация этих и других продуктов, представленных на ярмарке, бесплатная. Приобретая товары, пензенцы помогут фермерам продолжить свое дело и сохранить традиции производства.

Реклама. Заказчик - ИП Шакарян А. А. ИНН 231848579085.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети