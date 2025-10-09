В центре крови биожидкости исследуют с помощью нового анализатора

09.10.2025 | 12:12

В Пензенском областном клиническом центре крови появился новейший полуавтоматический биохимический анализатор «Торус 1200».

Он установлен в отделении контроля безопасности донорской крови и ее компонентов и предназначен для высокоточных клинических исследований биожидкостей.

Прибор анализирует белки, ферменты, микроэлементы и другие важные показатели состояния пациента.

Анализатор компактный, удобный в эксплуатации, с его помощью можно провести быструю диагностику параметров здоровья.

«Использование современной модели позволит значительно повысить эффективность работы специалистов отдела, а также обеспечить дополнительный уровень надежности проверки донорских материалов», - рассказали в региональном минздраве.

Прибор закуплен за счет собственных средств центра крови.