Стало известно, где в Пензе 10 октября не будет света

09.10.2025 | 10:30

В пятницу, 10 октября, в Пензе отключат свет в домах на нескольких улицах.

С 8:30 до 12:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Затонная, 7-12; 1-й Затонный пр-д, 1-11; 2-й Затонный пр-д, 1-13; пр-д Коробкова, 1; ул. Коробкова, 30, 32, 34-36, 38, 44, 46, 48, 49-57 (нечетные), 50; 1-й Луговой пр-д, 17, 19, 21-35, 37, 39; пр-д МОПРа, 1а, 4, 5, уч. 57; ул. Перовской, 75-85 (нечетные); ул. Славянская, 2-10 (четные), 11-17, 19-29 (нечетные), 33-39 (нечетные); 1-й Славянский пр-д, 1-3, 5-24; 2-й Славянский пр-д, 1-15, 17-25;

- ул. Сортировочная, 1, 3-15, 17-20, 22, 26-44 (четные); ул. Сортировочная/ул. Славянская, 16/41; 1-й Сортировочный пр-д, 8, 9/35, 11-18, 20-25, 27, 29, 30-36, 36Б; 2-й Сортировочный пр-д, 2-17, 19-24, 26, 30; ул. 2-й Сортировочный пр-д/ул. Коробкова, 1/39; 3-й Сортировочный пр-д, 11-16, 18-27, 29-33, 35, 36, 38, 39, 40; пр-д Станюковича, 4, 5, 6.

С 8:30 до 15:00:

- СНТ Искра-1, пос. Барковка.

С 8:30 до 16:00:

- 3-й Мебельный пр-д, 11/26, 28/14; ул. Межрайонная, 1, 8, 10, 12; ул. Осоавиахимовская, 31, 31а, 35, 37, 39, 41, 43, 45; ул. Пограничная, 3-23 (нечетные), 26, 27, 30, 31, 35, 37; ул. Пограничная/пр-д Пограничный, 39/5; пр-д Пограничный, 7, 9, 11, 13, 19; пр-д Пограничный/ул. Межрайонная, 21/14; ул. Севастопольская, 4, 6; 1-й Севастопольский пр-д, 1, 2-18 (четные); 2-й Севастопольский пр-д, 1-16, 20, 22;

- ул. Бакинская, 1-41, 43; ул. Заливная, 1-14, 16, 18, 20, 22; ул. Заовражная, 1-41; ул. Краснодарская, 1-34, 36, 38-56 (четные); ул. Красноярская, 48а, 48Б, 66Б; ул. Мурманская, 1-19, 21-29 (нечетные); ул. Полтавская, 43-53 (нечетные), 54-64, 66, 68, 70; ул. Ростовская, 96-120 (четные), 121-139, 141-155, 157-187 (нечетные).

С 9:00 до 12:00:

- ул. Колхозная, 112, 118, 120.

С 9:00 до 13:00:

- ул. К. Цеткин, 37; ул. Менделеева, 3.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Ангарская, 2, 11, 17-31, 34-62, 64, 66; 1-й Ангарский пер., 1-8, 10-18, 20, 22, 26; 2-й Ангарский пер., 1, 1а, 3, 5/9; 3-й Ангарский пер., 3-5, 7, 9, 11; ул. Верещагина, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 27, 27Б, 29, 31; 1-й пер. Верещагина, 1, 3-12, 14; 2-й пер. Верещагина, 1-11 (нечетные), 12, 13, 15-23, 25, 27; 3-й пер. Верещагина, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15-26, 28-46, 48;

- ул. Гребная, 1, 2, 4-7; ул. Зарубина, 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18; 1-й пр-д Зарубина, 2-6; 2-й пр-д Зарубина, 3, 4, 5; 3-й пр-д Зарубина, 2, 2/3, 5/8, 7, 7/4, 9; 4-й пр-д Зарубина, 3, 5, 5Б, 6; 5-й пр-д Зарубина, 2, 2а, 4, 4Б, 6, 6а, 8, 10а, 10Б; ул. Измайлова, 40, 42, 44; ул. Пожарского, 1, 3, 4, 7-10.

С 13:00 15:00:

- СНТ Железнодорожник; СНТ Весна, 1-17, 19-22, 25-27, 29, 30, 32, 33-47, 49, 52, 54-61, 63, 64, 66-71, 74, 75, 326, уч. 18;

- ул. Весенняя, 13; ул. Горная, 83, 85, 87, 95, 96, 97, 97Б, 100, 100а, 102, 108; ул. Жуковского, 65, 70, 72-75, 77-79, 81-85, 87- 89, 91, 92, 94, 96, 102; ул. Проломная, 30, 33, 33а, 36-38, 40-49, 51, 52, 54-61, 63-79 (нечетные), 85-91 (нечетные); пр-д Проломный, 5.

Отключения связаны с плановыми ремонтными работами на сетях, сообщили ресурсники.