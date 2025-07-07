В Кузнецке попробуют восстановить площадку для выгула собак

07.07.2025 | 20:31

Жители Кузнецка просят восстановить площадку для выгула собак в Западном микрорайоне. Ее обустроили в 2021 году на средства гранта, но с тех пор она пришла в негодность.

«Выйдите на место, уточните статус этой площадки. Собачек в городе все больше, это тенденция. Хорошо, что люди культурно заводят домашних питомцев. Конечно, там, где возможно, нужно создавать условия для их выгула. Если соответствующая площадка есть, нужно посмотреть, что нужно сделать для ее восстановления», - поручил глава Кузнецке Сергей Златогорский ответственным лицам.

По его мнению, облагородить территорию важно и с точки зрения воспитания молодежи.

«Я вот шел на неделе, смотрю: мужчина идет младшего школьного возраста, мама его сопровождает. Он несет коробку, на ней надпись «Аквариум». Надо было видеть выражение лица этого мужчины», - рассказал Златогорский.

Он подчеркнул: хорошо, когда люди приучаются с детства нести ответственность за своих питомцев.