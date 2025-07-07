Сетевое издание|18+|Понедельник|7 июл 2025|22:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Кузнецке попробуют восстановить площадку для выгула собак

Печать
Telegram

Жители Кузнецка просят восстановить площадку для выгула собак в Западном микрорайоне. Ее обустроили в 2021 году на средства гранта, но с тех пор она пришла в негодность.

«Выйдите на место, уточните статус этой площадки. Собачек в городе все больше, это тенденция. Хорошо, что люди культурно заводят домашних питомцев. Конечно, там, где возможно, нужно создавать условия для их выгула. Если соответствующая площадка есть, нужно посмотреть, что нужно сделать для ее восстановления», - поручил глава Кузнецке Сергей Златогорский ответственным лицам.

По его мнению, облагородить территорию важно и с точки зрения воспитания молодежи.

«Я вот шел на неделе, смотрю: мужчина идет младшего школьного возраста, мама его сопровождает. Он несет коробку, на ней надпись «Аквариум». Надо было видеть выражение лица этого мужчины», - рассказал Златогорский.

Он подчеркнул: хорошо, когда люди приучаются с детства нести ответственность за своих питомцев.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте