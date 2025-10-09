Сетевое издание|18+|Четверг|9 окт 2025|09:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |

Общество

Часть россиян захотели обязать стерилизовать домашних животных

Печать
Telegram

В России некоторых владельцев домашних животных захотели обязать стерилизовать их. Речь идет о тех гражданах, которые не могут гарантировать дальнейшее содержание потомства питомцев и обеспечение ему надлежащих условий.

Такую законодательную инициативу в среду, 8 октября, направили в Госдуму РФ депутаты из Башкортостана. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

По мнению авторов законопроекта, обязательная стерилизация позволит снизить количество бездомных животных, число нападений на людей, сформирует культуру ответственного обращения с питомцами.

«Представляется, что введение обязательной стерилизации домашних животных в случае отсутствия гарантированной возможности дальнейшего содержания потомства может быть обеспечено только в рамках федерального законодательства, так как данная мера требует единого подхода правового регулирования на уровне всей страны в целях обеспечения согласованного применения и избежания правовых коллизий», - отмечается в пояснительной записке.

Согласно документу, порядок и сроки стерилизации, а также перечень уважительных причин для отказа от этой процедуры установит уполномоченный Правительством РФ федеральный орган. Региональные власти будут иметь право на определение категорий граждан, которым окажут поддержку при проведении стерилизации.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети