Часть россиян захотели обязать стерилизовать домашних животных

09.10.2025 | 07:56

В России некоторых владельцев домашних животных захотели обязать стерилизовать их. Речь идет о тех гражданах, которые не могут гарантировать дальнейшее содержание потомства питомцев и обеспечение ему надлежащих условий.

Такую законодательную инициативу в среду, 8 октября, направили в Госдуму РФ депутаты из Башкортостана. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

По мнению авторов законопроекта, обязательная стерилизация позволит снизить количество бездомных животных, число нападений на людей, сформирует культуру ответственного обращения с питомцами.

«Представляется, что введение обязательной стерилизации домашних животных в случае отсутствия гарантированной возможности дальнейшего содержания потомства может быть обеспечено только в рамках федерального законодательства, так как данная мера требует единого подхода правового регулирования на уровне всей страны в целях обеспечения согласованного применения и избежания правовых коллизий», - отмечается в пояснительной записке.

Согласно документу, порядок и сроки стерилизации, а также перечень уважительных причин для отказа от этой процедуры установит уполномоченный Правительством РФ федеральный орган. Региональные власти будут иметь право на определение категорий граждан, которым окажут поддержку при проведении стерилизации.