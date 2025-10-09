У пензенцев вырос интерес к садоводству

09.10.2025 | 09:16

Жители региона стали чаще заходить на сайты, посвященные садоводству, а интернет-трафик в сельских локациях увеличился на 22% по сравнению с дачным сезоном прошлого года. Об этом говорят данные совместного исследования ВТБ и оператора сотовой связи за период с марта по сентябрь.

Такая динамика наблюдается, в том числе, за счет онлайн-активности жителей региона, которые приезжают на свои приусадебные участки по выходным и во время отпусков. Как показывают сведения оператора, в сельской местности возросли не только общие объемы интернет-данных, но и среднее потребление каждого абонента - с 21 до 28 Гбайт в месяц.

Пензенцы активны не только в соцсетях, мессенджерах и онлайн-кинотеатрах. Трафик на сайтах, посвященных вопросам садоводства, вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. В данной нише наиболее востребованы маркетплейсы садовых растений и форумы любителей дачи. Изучают эти ресурсы чаще всего по воскресеньям - вероятно, работая в саду и столкнувшись с той или иной проблемой.

Одновременно пензенцы в среднем на 90% больше стали тратить средств на сельскохозяйственные товары. По данным ВТБ, с марта по сентябрь жители области активно закупали садовый инвентарь, саженцы и рассаду. Объем таких трат вырос на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество операций увеличилось на 63%.