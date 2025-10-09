Жителям Зари вернут левый поворот на трассу М-5

09.10.2025 | 11:01

После ремонта участка М-5 жители Зари снова смогут быстро доезжать до проспекта Победы, им вернут левый поворот с улицы Новоселов на трассу.

Об этом в четверг, 9 октября, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своих аккаунтах в соцсетях.

Он подчеркнул, что от людей поступает очень много обращений. Жители приходят к представителям власти на личный прием, а также массово пишут жалобы в интернете.

«Трасса М-5 - дорога федерального значения, находящаяся в подчинении Росавтодора. Я обсудил этот вопрос с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Витальевичем Новиковым, который нашел решение. После завершения ремонтных работ на участке федеральной трассы М-5 левый поворот с улицы Новоселов вновь будет открыт», - заявил губернатор.

Поворот исчез в конце мая. Поток машин пошел через Арбеково. С начала учебного года пензенцы стоят в огромных пробках и в Арбековской Заставе - от новой развязки, и на трассе М-5. Почти ежедневно они опаздывают на работу, учебу, прием врачей.