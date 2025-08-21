В Пензенском районе зарегистрирован случай бешенства

21.08.2025 | 17:00

На территории деревни Камайки зарегистрирован случай бешенства, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Пензенского района.

Владельцам домашних животных в населенных пунктах, входящих в Алферьевский сельсовет, настоятельно рекомендуют провести их вакцинацию и ограничить выгул на улице.

«Заразиться бешенством можно от любых теплокровных животных и даже птиц. Наиболее опасными и очевидными источниками являются кошки, собаки и грызуны, но в лесопарках есть опасность заразиться бешенством и от диких животных: лисицы, ежа, вороны, белки и т. д.», - предупредили в единой дежурно-диспетчерской службе.

Алферьевский сельсовет включает следующие населенные пункты: с. Алферьевка, с. Безводное, пос. Березовая Роща, д. Бутырки, с. Казеевка, д. Камайка, д. Ключи, д. Лемзяйка, д. Ленинка, с. Никифоровка.

Бешенство - смертельно опасное заболевание, предающееся человеку через укус или при ослюнении.

На сегодняшний день эффективного лечения от него нет, может помочь только своевременная вакцинация.

Ранее был объявлен карантин по бешенству в двух районах Пензенской области: одним эпизоотическим очагом признано подворье в селе Виляйки Наровчатского района, вторым - город Никольск.