Сетевое издание|18+|Четверг|21 авг 2025|17:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

В Пензенском районе зарегистрирован случай бешенства

Печать
Telegram

На территории деревни Камайки зарегистрирован случай бешенства, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Пензенского района.

Владельцам домашних животных в населенных пунктах, входящих в Алферьевский сельсовет, настоятельно рекомендуют провести их вакцинацию и ограничить выгул на улице.

«Заразиться бешенством можно от любых теплокровных животных и даже птиц. Наиболее опасными и очевидными источниками являются кошки, собаки и грызуны, но в лесопарках есть опасность заразиться бешенством и от диких животных: лисицы, ежа, вороны, белки и т. д.», - предупредили в единой дежурно-диспетчерской службе.

Алферьевский сельсовет включает следующие населенные пункты: с. Алферьевка, с. Безводное, пос. Березовая Роща, д. Бутырки, с. Казеевка, д. Камайка, д. Ключи, д. Лемзяйка, д. Ленинка, с. Никифоровка.

Бешенство - смертельно опасное заболевание, предающееся человеку через укус или при ослюнении.

На сегодняшний день эффективного лечения от него нет, может помочь только своевременная вакцинация.

Ранее был объявлен карантин по бешенству в двух районах Пензенской области: одним эпизоотическим очагом признано подворье в селе Виляйки Наровчатского района, вторым - город Никольск.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте