Съемочная группа 11 канала приехала к пензенцам в зону СВО

10.04.2023 | 19:31

Здесь повсюду растут цветы, в минуты тишины можно услышать пение птиц. Правда, где находишься на самом деле, понимаешь, как только раздаются звуки работы артиллерии. Демид Густов и Павел Льватов (журналист и видеооператор 11 канала) приехали в зону СВО.

«Достаточно сейчас спокойно на самом деле в этом месте», - рассказал военнослужащий.

От позиций артиллерия находится довольно далеко, а сами солдаты уже давно перестали вздрагивать от громких звуков. Каждый просто выполняет свою работу.

«Боевой настрой у нас хороший. Всем привет, особенно близким, родным. Пусть не переживают, будет все хорошо. Победа будет за нами», - произнес молодой человек.

В глубине леса появился целый город, правда дома в нем все не выше одного метра. Здесь располагаются мобилизованные из Пензенской области. Войска на позиции уже довольно долго.

Самое главное - построить надежный блиндаж. Тогда и риск заболеть во время заморозков минимальный, и отдыхать после выполнения боевых задач будет куда приятнее.

«Нормально, привыкли. Как дома, ну почти. Второй дом», - отметил солдат.

«Как строили? Все делали своими руками: копали, бревна укладывали в два ряда, землей засыпали. Благоустраиваем как можем. 12 человек здесь проживает», - сообщил участник СВО с позывным Турист.

Он мобилизованный, хотя теперь себя позиционирует как военкор. Когда появляется свободная минута между выполнением боевых задач, снимает быт солдат, ведет телеграм-канал полка с тысячами подписчиков. Так и родным спокойнее, и парням интересно.

Турист провел съемочной группе экскурсию по месту дислокации. Нога журналиста на эту территорию еще не ступала.

«Развлечения у нас есть. У нас в каждом блиндаже есть телевизоры. Уже привыкли. После того как первый раз заехали и жили в землянках, нам здесь уже как в квартире кажется. Маленькая студия с ремонтом», - пошутил собеседник.

Причем благоустраивают блиндажи все как могут. Где живет Старший, понятно сразу же. При входе даже установлен звонок. Внутри скорее жарко, чем тепло. Помещение протапливают, чтобы избавиться от сырости, с помощью буржуек, а раньше это делали по старинке.

«Земляная печь использовалась во времена Первой мировой войны партизанами. Копается прямо на земле, без всяких труб и так далее. Первое время очень сильно помогло, когда были дожди на улице. По истории вспомнили мы. Когда нужно, все вспоминаешь. Весь взвод здесь собирался, грелся, сушил вещи», - объяснил солдат.

Мужчины умеют готовить, и у них все для этого есть. Удобная кухня, плита, посуда. Через день жарят шашлык.

На позициях бойцов съемочная группа 11 канала пробыла несколько часов и стала собираться обратно, когда начало темнеть. Добраться до другого лагеря необходимо засветло. Самая частая фраза, которая звучала от солдат: «Победа будет за нами». Причем говорили люди это не на камеру, просто делились своими мыслями. Парни шаг за шагом приближают день, которого ждет вся страна. А их ждут дома родные.