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Общество

В Пензе надеются получить кредит на развязку у Бакунинского моста

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В Пензе ищут деньги на реализацию проекта развязки у Бакунинского моста (в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка). Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщил заместитель главы администрации города Ярослав Щигорев.

Отвечая на редакционный запрос, он уточнил, что 29 марта было получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, предполагающую реконструкцию тоннеля под железнодорожным мостом.

Проезжую часть на улице Ерик планируют расширить до четырех полос, в Горбатовом переулке - до трех. На Транспортной движение останется двухполосным.

«В настоящее время проводится процедура подачи заявки на участие объекта в отборе инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты», - говорится в полученном документе.

Ориентировочные сроки, в которые, возможно, удастся найти средства для решения проблемы «бутылочного горлышка» на улице Ерик, не называются.

Между тем место известно своими заторами и регулярно застревающими фурами. Сейчас высота тоннелей под железнодорожными путями не более 3,5 метра, а ширина - до 10 метров. Узкие проколы - причина транспортного коллапса.

В ноябре 2022 года министр строительства и дорожного хозяйства области Александр Гришаев уточнял, что во время реконструкции развязки движение автомобилей по Бакунинскому мосту придется перекрывать, иначе обеспечить проведение работ будет невозможно. Совместно с «РЖД» изучался вопрос о так называемых окнах, поскольку трудиться на объекте можно будет только в отсутствие поездов. Как бы ни сложилась ситуация, для автомобилистов предусмотрят схему объезда.

Бакунинский мост торжественно открыли после реконструкции 9 сентября 2021 года. Однако уже на следующее утро в водительских сообществах в интернете появились жалобы на пробки в этом направлении. Участники обсуждения с сожалением констатировали, что движение при въезде на мост часто будет затруднено.

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