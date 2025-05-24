Общество

В Морозовском дендрарии вырубают аварийные и засохшие деревья

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В Белинском районе продолжается восстановление особо охраняемой природной территории регионального значения - дендрария имени Г. Ф. Морозова.

Морозовский дендрарий, основанный в начале ХХ века как питомник, постепенно превратился в сокровищницу лесного хозяйства региона, где представлено более 250 видов экзотических кустарников и деревьев из разных уголков мира.

В 2010 году памятник природы регионального значения пострадал от жестокой засухи. 10 лет спустя возникла идея его возрождения.

В 2022-м началось восстановление дендрария. Специалисты ликвидировали часть аварийных деревьев, убрали валежник и мусор, установили шлагбаумы.

В 2023-м в заповеднике вырубили около 100 погибших деревьев, на площади около 10 га ликвидировали валежник и хлам.

В мае 2024-го высадили более 1 000 деревьев-экзотов и разбили участки под посадку новых растений на площади 2 га.

На этот год запланирована вырубка сухостойных, аварийных и угнетенных деревьев. Это поможет создать условия для сохранения, роста и развития уникальных экзотических и интродуцированных растений.

«Также будет проведен уход за саженцами деревьев и кустарников, посаженными ранее», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

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Источник — фото областного минлесхоза
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