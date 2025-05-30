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Из жизни

Житель Кондоля чуть не потерял Toyota Camry из-за кредитов

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Житель села Кондоль Пензенского района едва не лишился Toyota Camry из-за невыполненных обязательств. Судебные приставы заставили его вспомнить о долгах.

Мужчина набрал кредитов, но вовремя не платил и в итоге задолжал банкам более 300 000 рублей.

Приставы установили, что на сельчанина зарегистрирована иномарка, и наложили на нее арест.

«Гражданину было вручено требование о его изъятии и передачи на реализацию в счет погашения задолженностей», - рассказали в пресс-службе областного УФССП РФ.

Автолюбитель не захотел терять свой транспорт и погасил весь долг вместе с исполнительским сбором.

Ранее житель Кузнецкого района решил отправиться на СВО, чтобы рассчитаться с 9-летним сыном. Он не платил алименты, сумма достигла почти 4 миллионов рублей.

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