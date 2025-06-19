Мошенники сыграли на желании пензячки стать моделью

19.06.2025 | 14:08

Московские мошенники воспользовались желанием пензячки стать моделью и оформили на нее кредит.

В июле 2024 года девушка находилась в городе Мытищи Московской области и увидела объявление о поиске моделей в агентство. Она связалась с авторами и 30 июля получила уведомление, когда прийти на собеседование.

В агентстве пензячке предложили заключить договор на сумму 149 900 рублей. Девушка должна была заплатить организации за оказание различных услуг, в том числе за организацию фотосессии с созданием портфолио.

Пензячка заявила, что таких денег у нее нет, и сотрудник агентства посоветовал рассрочку с разбитыми по месяцам платежами из средств, полученных за съемки. Для оформления бумаг требовались паспортные данные.

Предложение показалось заманчивым, и пензячка согласилась. После этого сотрудник агентства, совершив некие манипуляции в телефоне, заявил, что на мобильный девушки сразу придет СМС с кодом, который она должна продиктовать.

Полученную комбинацию цифр сотрудник агентства вбил в свой гаджет. Пензячка не поняла, что пришедшее уведомление активировало заем, поскольку оно было написано латинскими буквами.

«Таким образом на нее был оформлен кредит в банке на сумму 51 101 рубль. Она была вынуждена обратиться в правоохранительные органы, в конечном итоге постановлениями от 11 февраля 2025 года было возбуждено уголовное дело и она была признана потерпевшей», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда Пензы.

Выяснилось, что у горожанки не было счетов в банке, где оформлен кредит, деньги она не снимала и не переводила, а в день заключения договора сумма была перечислена на счет ООО, о котором пензячка никогда не слышала.

Банк предоставил жертве мошенников пакет документов, и она увидела на одной из бумаг подпись, лишь похожую на ее собственную. В заявлении о предоставлении кредита указывалось, что девушка работает в некой фирме и получает 60 000 рублей. На самом деле пензячка не была трудоустроена и не имела дохода.

Кроме того, она не заключала соглашение с банком о дистанционном обслуживании, не предоставляла ему сведения о принадлежности указанного там номера телефона именно ей. Пензячка попросила суд признать договор недействительным и внести изменения в кредитную историю, убрав из нее сведения об имеющемся займе.

Суд внимательно ознакомился с материалами дела и пришел к выводу, что банк нарушил процедуру оформления кредитного договора и имеются все основания для признания документа действительным. Иск жертвы мошенников удовлетворили.

Решение в силу пока не вступило и может быть обжаловано.