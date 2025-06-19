В Бессоновском районе на женщину взяли кредиты по старой сим-карте

21-летний житель Казани оформил микрозаймы на 29-летнюю женщину из Бессоновского района. Он купил сим-карту, которая раньше принадлежала ей.
Преступления молодой человек совершил в ноябре 2024 года.
«Оформлял микрозаймы. Брал номер телефона жертвы, заходил в личные кабинеты микрофинансовой компании, оформлял займы, выводил на карту», - рассказал молодой человек.
Таким образом он получил более 24 000 рублей и потратил их на личные нужны.
Полицейские задержали подозреваемого. Тот признал вину и раскаялся. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.
«В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - сообщила дознаватель отдела полиции УМВД России по Бессоновскому району Екатерина Чернова.
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