В Бессоновском районе на женщину взяли кредиты по старой сим-карте

19.06.2025 | 13:35

21-летний житель Казани оформил микрозаймы на 29-летнюю женщину из Бессоновского района. Он купил сим-карту, которая раньше принадлежала ей.

Преступления молодой человек совершил в ноябре 2024 года.

«Оформлял микрозаймы. Брал номер телефона жертвы, заходил в личные кабинеты микрофинансовой компании, оформлял займы, выводил на карту», - рассказал молодой человек.

Таким образом он получил более 24 000 рублей и потратил их на личные нужны.

Полицейские задержали подозреваемого. Тот признал вину и раскаялся. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.

«В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - сообщила дознаватель отдела полиции УМВД России по Бессоновскому району Екатерина Чернова.