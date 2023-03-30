Тоннели рядом с Бакунинским мостом решили заглубить

30.03.2023 | 09:38

Жителям Пензы стало интересно, каким образом планируется преобразовать проезд под железнодорожным путепроводом рядом с Бакунинским мостом. Дело в том, что его обещают сделать больше и по ширине, и по высоте. Последний момент и вызвал вопросы у горожан: полотно заглубят или железную дорогу приподнимут?

Ситуацию разъяснили в городской администрации: полотно планируется заглубить. А чтобы в тоннеле не стояла вода после каждого дождя, для ее отвода предусмотрена насосная станция. При скоплении вода будет откачиваться.

«Такое преобразование значительно улучшит возможности проезда разных по своим габаритам автомобилей. Прилегающие дороги будут приведены в нормативное состояние», - сообщил представитель администрации в соцсети «ВКонтакте».

В Пензе уже разработан проект реконструкции дороги в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка. Проезжую часть на улице Ерик увеличат до 4 полос, в Горбатовом переулке - до 3. На Транспортной движение останется двухполосным.

В ноябре 2022 года о планах по реконструкции развязки рассказывал министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев. Он уточнял, что движение автомобилей по Бакунинскому мосту придется перекрывать, иначе обеспечить проведение работ невозможно. Совместно с «РЖД» изучается вопрос о так называемых окнах, поскольку трудиться на объекте можно будет только в отсутствие поездов. Как бы ни сложилась ситуация, для автомобилистов предусмотрят схему объезда.

Бакунинский мост торжественно открыли после реконструкции 9 сентября 2021 года. Однако уже на следующее утро в водительских сообществах в интернете появились жалобы на пробки в этом направлении из-за узких тоннелей под железнодорожными путями.