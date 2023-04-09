Ради красоты: в мэрии объяснили побелку деревьев

09.04.2023 | 16:18

Объявленный в Пензе месячник по благоустройству означает не только уборку, но и то, что коммунальщики занимаются уходом за деревьями. Часть растений уже кронировали, в некоторых местах появились саженцы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, во всех районах областного центра началась побелка стволов деревьев «для защиты зеленых насаждений от солнечных ожогов и вредителей».

Некоторые горожане считают эту работу нецелесообразной.

«Побелка деревьев весной бесполезна. Пожалуйста, проконсультируйтесь в ботаническом саду. В таком случае это просто уродует город», - высказался на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте» пензенец Григорий М.

Представитель администрации в ответе пояснил горожанину, что покраска стволов «несет больше эстетический характер».

«Сам по себе процесс вреда не несет. Городские условия вредны для насаждений и биологическая защита у них ниже, чем у деревьев, растущих в лесу. Так или иначе раствор зальет повреждения и поможет отпугнуть паразитирующих насекомых», - гласит ответ.

Спор о том, белить или не белить стволы, идет уже давно. Действительно, считается, что покраска защищает деревья от насекомых, солнечных ожогов, холодов. Однако некоторые биологи полагают, что эта мера препятствует газообмену, плохо влияет на корни и приводит в результате к гибели растения.

К мысли о том, что побелка имеет больше эстетическое, чем практическое значение, приводит и то, как ее проводят. Например, в 2021 году на улице Луначарского вдоль дома № 7а заметили деревья, ствол которых был побелен лишь с одной стороны: той, что обращена к тротуару.