В сквере имени Пушкина вакцинировали деревья

12.09.2025 | 13:42

В сквере им. Пушкина в Пензе надеются спасти зараженные ясеневой златкой деревья с помощью стволовых инъекций.

Экоактивисты провели вакцинацию в четверг, 11 сентября.

Деревьям ввели 2 компонента: один (с желтой крышкой) должен уничтожить златку, второй (с зеленой) - помочь быстрее восстановиться.

Специалисты отметили, что инъекции важно вводить именно в первый месяц осени: с сентября по ноябрь насекомое активно питается, а препарат отравляет его «еду».

Также в рамках акции в сквере им. Пушкина установили инсект-отели - cооружения, созданные для привлечения полезных насекомых, чьей пищей являются личинки и взрослые особи вредителей.

В Пушкинском сквере пришлось вырубить много деревьев из-за поражения златкой - они погибли, полностью высохли.