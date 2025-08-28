Нужно ли разрешение на спил деревьев на даче?

28.08.2025 | 14:01

Вопрос от интернет-пользователя

Собираюсь осенью спилить на своем участке несколько яблонь. Нужно ли мне получить какое-то разрешение?

Ответ специалиста

В некоторых случаях на спил деревьев на даче требуется разрешение администрации. Например, если они считаются частью лесного фонда, занесены в Красную книгу или на них живут редкие птицы, животные или насекомые, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Также разрешение властей может потребоваться, если участок находится в черте города или на землях общего пользования.

Самостоятельно собственник вправе спилить пострадавшие деревья, рискующие упасть, либо те, которые он высадил лично (если они не относятся к редким и ценным породам).

«Но даже в этих случаях необходимо заключение бюро или центра экспертизы. Без этого вырубку могут признать самовольной», - отметили специалисты.

Нарушителям грозят штрафы.