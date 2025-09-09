Как узнать, законно ли рубят деревья у дома?

09.09.2025 | 12:33

Вопрос от интернет-пользователя

Во дворе у дома рубят деревья. Сомневаюсь, что это законно. Как узнать?

Ответ специалиста

Деревья и кустарники во дворе относятся к общедомовому имуществу, за них отвечает управляющая компания или товарищество собственников жилья, а на спил требуется разрешение.

Чтобы узнать, законны ли действия рабочих, нужно запросить у ответственной организации порубочный билет (его выдают в местной администрации).

«Если разрешения нет, вы можете пожаловаться на УК или ТСЖ в администрацию района и прокуратуру», - сообщили эксперты портала «Объясняем.рф».

Незаконная вырубка может повлечь наложение штрафа: на физических лиц от 3 000 до 4 000 рублей, на должностных - от 20 000 до 40 000, на юридических - от 200 000 до 300 000.