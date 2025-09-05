Из жизни

Из-за изумрудной златки уцелевшие деревья в Пензе остались без ухода

В областном центре перестали должным образом ухаживать за деревьями, считают многие пензенцы. Сухую растительность вовремя не ликвидируют.

«МУП «Зеленое хозяйство» оптимизировали и объединили с «Пензавтодором». Были 2 абсолютно разных МУПа по предназначению, стал один, в итоге за деревьями перестали ухаживать. Только в центре (уход. - Прим. ред.), как будто других районов не существует», - пожаловался в чате Октябрьского района житель города.

Он привел пример: на улице Новоселов разросся американский клен. «Внутри этой чащи очень много мусора, со всеми вытекающими», - отметил пензенец.

Еще одна горожанка попросила коммунальщиков заняться зарослями на Кронштадтской, 2, около «Самолета». Сквер зарос кленовой порослью, ей надо придать эстетичный вид. Кроме того, необходимо вырубить сухие деревья, обрезать кустарники.

Отвечая на обращения пензенцев, представитель управления ЖКХ отметил: пока все эти работы выполнить невозможно.

«В данный момент в Пензе введен карантинный фитосанитарный режим по ясеневой изумрудной златке. Это связано с выявлением очага данного карантинного объекта. Муниципальное бюджетное учреждение «Пензавтодор» проводит мероприятия для локализации и ликвидации очагов этого вредителя», - сообщил он горожанам, подчеркнув, что все усилия коммунальщиков направлены в первую очередь на борьбу с насекомым.

По мере высвобождения сотрудников МБУ «Пензавтодор» продолжит уход за растениями «в плановом порядке», пообещали в управлении.

Источник — фото Натальи, размещены в чате Telegram Октябрьского района
