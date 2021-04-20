На ул. Луначарского деревья побелели лишь с одной стороны

20.04.2021 | 12:30

В Пензе на улице Луначарского нестандартно подошли к защите деревьев от вредителей. Снимками решений специалистов горожанка поделились в социальной сети Instagram.

«Вдоль дома № 7а побелили деревья. Причем только с одной стороны, где виднее... Где контроль администрации или управляющей компании?» - поинтересовалась женщина.

На фото, прикрепленных к посту, можно увидеть стволы, побеленные только с той стороны, что обращена к тротуару.

Считается, что покраска стволов защищает деревья от насекомых, солнечных ожогов, холодов. Однако некоторые биологи полагают, что эта мера препятствует газообмену, плохо влияет на корни и приводит в результате к гибели растения.

«Некоторые говорят, что вредно белить, ну вот - угодили и тем, и этим», - отметил комментатор.

Фото @kristina_bricingr, https://www.instagram.com/penza_resheniya.