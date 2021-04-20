Сетевое издание|18+|Вторник|20 апр 2021|13:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Дождь |

Глас народа

На ул. Луначарского деревья побелели лишь с одной стороны

Печать

В Пензе на улице Луначарского нестандартно подошли к защите деревьев от вредителей. Снимками решений специалистов горожанка поделились в социальной сети Instagram.

«Вдоль дома № 7а побелили деревья. Причем только с одной стороны, где виднее... Где контроль администрации или управляющей компании?» - поинтересовалась женщина.

На фото, прикрепленных к посту, можно увидеть стволы, побеленные только с той стороны, что обращена к тротуару.

Считается, что покраска стволов защищает деревья от насекомых, солнечных ожогов, холодов. Однако некоторые биологи полагают, что эта мера препятствует газообмену, плохо влияет на корни и приводит в результате к гибели растения.

«Некоторые говорят, что вредно белить, ну вот - угодили и тем, и этим», - отметил комментатор.

Фото @kristina_bricingr, https://www.instagram.com/penza_resheniya.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Гость писал(a):

Толково придумано.
Забеременела?

Гость||

главное отметились

Гость||

а что вы хотели от дебилом??? и не такое ещё сделают)

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте