На ул. Луначарского деревья побелели лишь с одной стороны

В Пензе на улице Луначарского нестандартно подошли к защите деревьев от вредителей. Снимками решений специалистов горожанка поделились в социальной сети Instagram.
«Вдоль дома № 7а побелили деревья. Причем только с одной стороны, где виднее... Где контроль администрации или управляющей компании?» - поинтересовалась женщина.
На фото, прикрепленных к посту, можно увидеть стволы, побеленные только с той стороны, что обращена к тротуару.
Считается, что покраска стволов защищает деревья от насекомых, солнечных ожогов, холодов. Однако некоторые биологи полагают, что эта мера препятствует газообмену, плохо влияет на корни и приводит в результате к гибели растения.
«Некоторые говорят, что вредно белить, ну вот - угодили и тем, и этим», - отметил комментатор.
Фото @kristina_bricingr, https://www.instagram.com/penza_resheniya.
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Гость писал(a):Забеременела?