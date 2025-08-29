Общество

В Пензе насчитали более 200 аварийных деревьев около школ

Около пензенских школ много аварийных деревьев, которые необходимо снести в целях безопасности. Проблему обсудили на сессии городской думы в пятницу, 29 августа.

По словам депутата Анны Рудаковой, в общей сложности сухих деревьев 237. «Надо помочь школам их опилить, а весной уже могли бы там высадить новые», - высказалась она.

Другой депутат, Алексей Иванов, отметил, что с аналогичной проблемой сталкиваются и детские сады, на территориях которых много сухостоя. Он предложил обобщить данные.

Начальнику управления образования Юрию Каленову поручили собрать информацию о количестве деревьев, которые нужно спилить, и передать перечень в городское управление ЖКХ.

Этой весной на аварийные тополя жаловались родители учеников школы № 59 на улице Вадинской (Терновка). По их словам, у многих деревьев сломаны верхушки, но опиловкой никто не занимался.

