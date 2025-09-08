На улице Кронштадтской в Пензе незаконно уничтожили березы

08.09.2025 | 13:43

На улице Кронштадтской в Пензе спилили березы. Как оказалось, это было сделано незаконно.

На случившееся обратили внимание местные жители и в воскресенье, 7 сентября, подняли вопрос в чате Октябрьского района в Telegram.

«На каком основании выпилили березы на Кронштадтской, 9, они не аварийные, кто дал разрешение и кто должен за это ответить?» - поинтересовалась горожанка у администрации. Она приложила к сообщению фотографии, подтверждающие ее слова.

Чиновники провели проверку: на место выезжали сотрудники управления ЖКХ, администрации Октябрьского района, МБУ «Пензавтодор» и полиции. Оказалось, деревья спилили незаконно.

«Разрешение на спил зеленых насаждений по вышеуказанному адресу не выдавалось. По факту незаконной вырубки деревьев правоохранительными органами составлены материалы для принятия мер в соответствии с действующим законодательством РФ. Одновременно сообщаем, что за незаконный спил зеленых насаждений на муниципальной территории предусмотрена мера уголовной ответственности», - сообщили в администрации.

Ранее на улице Володарского в Пензе, на территории гимназии № 4, спилили ели, посаженные в 60-е годы XX века. В управлении образования пояснили, что это было сделано в целях устранения нарушений, выявленных специалистами управления Роспотребнадзора: в учебных кабинетах уровень освещенности не соответствовал нормам СанПиН.