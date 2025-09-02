Названа причина спила елей у гимназии № 4 в Пензе

02.09.2025 | 18:41

На территории гимназии № 4 на улице Володарского в Пензе спилили ели. Причину уничтожения деревьев назвали в городском управлении образования.

«Спил елей произведен в целях устранения нарушений, выявленных специалистами управления Роспотребнадзора, так как в учебных кабинетах уровень освещенности не соответствует нормам СанПиН», - пояснили в ведомстве.

Ели были посажены в 60-е годы XX века.

В управлении образования отметили, что деревья находились в неудовлетворительном состоянии: «Жители города неоднократно обращались с жалобами в администрацию образовательного учреждения в связи с падением сухих веток елей на тротуар и проезжую часть».

В дальнейших планах - отремонтировать отмостку здания школы. После этого силами учреждения будут посажены новые хвойные растения.