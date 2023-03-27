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Общество

Жители Пензенской области будут меньше отдыхать в мае, чем обычно

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В этом году продолжительность майских каникул будет меньше, чем в 2022-м и 2021-м. Всего у жителей Пензенской области будет 7 выходных.

В начале мая стоит рассчитывать на 3 нерабочих дня: 29 апреля (суббота), 30-е (воскресенье) и 1 мая (понедельник).

С 2-го по 5-е число пензенцы вернутся к обычным будням и рабочему режиму.

9 мая выпадает на вторник, но в понедельник, 8-го, жители региона тоже будут отдыхать, поскольку ранее Минтруд перенес на это число один выходной из новогодних каникул.

Таким образом, о работе можно будет забыть 6 (это суббота), 7 (воскресенье), 8 и 9 мая.

В прошлом году у пензенцев были более продолжительные майские каникулы - 8 дней (с 30 апреля по 3 мая и с 7-го по 10-е). В 2021 году страна и вовсе отдыхала в течение 10 дней (с 1 по 10 мая).

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