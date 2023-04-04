В поселке Титово установили мемориальную доску участнику СВО

04.04.2023 | 07:46

В Пачелмском районе открыли мемориальную доску Рафику Муртазину, геройски погибшему в ходе проведения специальной военной операции. Ее установили на школе поселке Титово, где учился боец.

На митинге присутствовали родные и близкие Рафика Муртазина, руководство района и односельчане. Они почтили память Рафика Ринатовича минутой молчания, а затем возложили цветы.

Как сообщили в Министерстве внутренней и информационной политики Пензенской области, памятный знак был изготовлен в рамках проекта «Мы помним! Мы гордимся!», который реализует региональная общественная организация ветеранов «Боевое братство».

Мемориальные доски участникам СВО появились на многих школах области. В селе Грабово таким образом почтили память выпускника школы № 2 Евгения Камендровского, в Кузнецке - окончившего школу № 6 Рината Багданова.

Также мемориальная доска Ивану Валынову появилась на школе в селе Старое Демкино Шемышейского района.