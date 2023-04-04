Сетевое издание|18+|Вторник|4 апр 2023|08:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В поселке Титово установили мемориальную доску участнику СВО

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пачелмском районе открыли мемориальную доску Рафику Муртазину, геройски погибшему в ходе проведения специальной военной операции. Ее установили на школе поселке Титово, где учился боец.

На митинге присутствовали родные и близкие Рафика Муртазина, руководство района и односельчане. Они почтили память Рафика Ринатовича минутой молчания, а затем возложили цветы.

Как сообщили в Министерстве внутренней и информационной политики Пензенской области, памятный знак был изготовлен в рамках проекта «Мы помним! Мы гордимся!», который реализует региональная общественная организация ветеранов «Боевое братство».

Мемориальные доски участникам СВО появились на многих школах области. В селе Грабово таким образом почтили память выпускника школы № 2 Евгения Камендровского, в Кузнецке - окончившего школу № 6 Рината Багданова.

Также мемориальная доска Ивану Валынову появилась на школе в селе Старое Демкино Шемышейского района.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото miip.pnzreg.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте