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Общество

В селе Грабово увековечили память выпускника школы, погибшего в СВО

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В пятницу, 9 декабря, в День Героев Отечества, в Бессоновском районе, в школе № 2 села Грабово им. Героя России С. В. Кустова открыли мемориальную доску выпускнику Евгению Камендровскому.

Старший сержант Евгений Камендровский погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции в мае 2022 года.

На митинге, посвященном мероприятию, присутствовали глава администрации Бессоновского района Александр Воронков, одноклассники Евгения Максим Ивашин и Николай Марков.

«Право открыть мемориальную доску было предоставлено сыну Евгения Викторовича Льву, матери Вере Петровне и обучающемуся нашей школы Логинову Владиславу», - сообщается в телеграм-канале учебного заведения.

29 ноября в Кузнецке увековечили память Рината Багданова, погибшего в СВО на Украине. Мемориальную доску открыли на школе № 6, выпускником которой был Ринат.

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Источник — t.me/grabovo_mbousosh2
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