Жителей Пензенской области предупредили о грозе

03.04.2023 | 14:23

Днем во вторник, 4 апреля, местами в Пензенской области ожидается гроза. В связи с этим региональное ГУ МЧС России предупредило о вероятности возникновения ЧП, связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи.

Пензенский гидрометцентр прогнозирует умеренный юго-западный ветер, +14...+16 днем, +2...+4 ночью.

Согласно народным приметам, гроза до появления листьев на деревьях - к низкой температуре воздуха весной и к холодному лету.

5 апреля осадков не ожидается, но погода окажется пасмурной. Днем столбик термометра поднимется до +16 градусов, ветер будет северным, умеренным.

Ранее жителям Пензенской области порекомендовали выбирать день для мытья окон с оглядкой на метеоусловия. Дождь и холодная погода для такой уборки не подходят.