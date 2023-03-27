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Общество

Жителям Пензенской области стоит воздержаться от мытья окон

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Теплая весенняя погода для многих жителей Пензенской области является знаком, что пора приводить в порядок окна. Однако на предстоящей неделе от их мытья лучше воздержаться.

Как объяснил в разговоре с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, день избавления окон от пыли и грязи следует выбирать с оглядкой на метеоусловия.

«Погода для мытья окон должна быть достаточно теплой, потому что в зимнем пальто это делать не очень удобно. Также не должно быть дождей», - отметил Вильфанд.

Синоптики предупредили, что эта неделя будет дождливой, а к выходным ожидается похолодание. В пятницу днем столбик термометра покажет +3…+6, примерно та же температура возможна в субботу.

Кроме того, в выходные есть вероятность осадков.

Тем, кому не терпится встретить весну с чистыми окнами, к их мытью лучше будет приступить на следующей неделе, с 3 по 9 апреля. По прогнозу, те дни будут хоть и пасмурными, но очень теплыми.

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