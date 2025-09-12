Солнечно и сухо: синоптики подготовили прогноз на выходные

12.09.2025 | 11:49

В предстоящие выходные существенных изменений в погоде на территории Пензенской области не ожидается, сообщили в Приволжском УГМС.

«В регионе продолжит властвовать антициклон. На улице по-прежнему солнечно и сухо. Однако из-за затока холодного воздуха в ночные и утренние часы воздух будет охлаждаться до заморозков», - пояснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Ночью и утром местами температура опустится до 0...-3 °С.

«Днем под лучами еще достаточно теплого солнца столбик термометра устремится к отметке +20 °С», - добавила Светлана Иванкова.

Такой же, как в выходные, погода будет и в понедельник, 15 сентября.