12 сентября в Пензенской области станет прохладнее

11.09.2025 | 20:30

В пятницу, 12 сентября, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском УГМС.

Ветер подует с северо-востока со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на пятницу на улице похолодает до +3...+8 градусов, осадков не ожидается.

Днем столбики термометров не поднимутся выше +13...+18, а в ночь на субботу опустятся до +1...+6. Дождей в прогнозе нет.

В народном календаре 12 сентября - Александр Сытник. На Руси подмечали: если трава в этот день долго остается влажной после росы, следует ждать продолжительных дождей.