В Пензенской области вновь ожидаются заморозки

12.09.2025 | 10:25

В Пензенской области ночью и утром 13, 14 и 15 сентября местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Температура опустится до 0...-3 градусов, предупредили в Приволжском УГМС. Садоводам и огородникам следует защитить растения.

Ранее синоптики обещали заморозки местами в регионе ночью и утром 11 сентября.

Понижение температуры до отрицательных значений приносит воздух с арктических морей. Он распространяется по восточной периферии солнечного антициклона, который сейчас господствует над большей частью Русской равнины.

В целом в указанные дни температура в Пензенской области составит около +18 градусов.