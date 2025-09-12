В Пензенской области вновь ожидаются заморозки

В Пензенской области ночью и утром 13, 14 и 15 сентября местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.
Температура опустится до 0...-3 градусов, предупредили в Приволжском УГМС. Садоводам и огородникам следует защитить растения.
Ранее синоптики обещали заморозки местами в регионе ночью и утром 11 сентября.
Понижение температуры до отрицательных значений приносит воздух с арктических морей. Он распространяется по восточной периферии солнечного антициклона, который сейчас господствует над большей частью Русской равнины.
В целом в указанные дни температура в Пензенской области составит около +18 градусов.
