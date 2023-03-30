Глава Пензы рассказал, когда уберут забор с набережной

30.03.2023 | 16:18

В четверг, 30 марта, глава Пензы Александр Басенко во время организованного ЦУР прямого эфира рассказал, когда будет убран забор, скрывающий от глаз горожан набережную Суры.

Он пообещал, что ограждение исчезнет до конца апреля.

«Сейчас ведутся работы по посадке деревьев. Чуть-чуть высохнет земля - будет посадка травы. К майским праздникам всю эту территорию увидим уже без забора», - сообщил Александр Басенко.

Четвертый этап работ на участке между «Ростком» и улицей Максима Горького по первоначальному контракту на сумму 126 млн рублей должен был завершиться в октябре 2022-го. Однако заказчика не удовлетворил ход работ, и контракт расторгли в одностороннем порядке с предъявлением претензии, обязав подрядчика вернуть авансовый платеж.

После того как на объект зашла новая организация, число людей и рабочих смен увеличили, чтобы сдать набережную до ноября, но этого не случилось. Тогда обозначили новый срок - до конца 2022 года. Но и тогда считать работы полностью выполненными было нельзя, ведь озеленить территорию зимой не представлялось возможным.

«С подрядной организацией заключено соглашение о выполнении работ по благоустройству при наступлении благоприятных погодных условий. На весенне-летний период запланировано посадить саженцы деревьев, цветы, посеять газонную траву. Завершить данный этап капремонта планируется не позднее июня 2023 года», - сообщали ранее в пресс-службе администрации.