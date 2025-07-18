В Пензе на кладбищах начали менять ограждения

18.07.2025 | 13:28

На пензенских кладбищах, как и планировалось, заменят ограждения. Работы уже начались на Мироносицком, где демонтировали часть старых конструкций.

«Подрядная организация очищает участок, подготавливает места для установки столбов со стороны улицы Захарова. Всего будет заменено 200 метров ограждения», - уточнили в администрации города.

Затем на Ахунском кладбище обновят 100 метров забора, на Митрофановском (со стороны улицы Водопьянова) - 200, на Ново-Западном (со стороны улицы Карпинского) - 100.

«Завершить работы предполагается до конца летнего сезона», - добавили в мэрии.

В мае на городских кладбищах активно наводили порядок. К примеру, На Восточном, расположенном на Осенней, дорожки отсыпали щебнем и асфальтобетонным гранулятом.