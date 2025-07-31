Общество

Миллион добра от «Пятерочки»: итоги акции «Покупки с добрым сердцем»

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В торговой сети «Пятерочка» подвели итоги масштабной акции «Покупки с добрым сердцем. Призы для всей семьи!», проводившейся с 1 апреля по 19 мая и охватившей 20 регионов России. Главным подарком была поездка на ледовое шоу Ильи Авербуха.

Чтобы принять участие, следовало оформить доставку в мобильном приложении «Пятерочки» или совершить покупку в магазинах сети на сумму от 500 рублей и зарегистрировать чек на сайте.

Все условия выполнили около 50 000 человек. Победительницей стала пенсионерка Светлана Сидорова из Липецка. Уже в сентябре она вместе с семьей посетит ледовое шоу в Ессентуках.

«Я постоянно участвую в акциях «Пятерочки», 2 года назад выиграла самокат, а теперь вот поездку! Всегда регистрирую чеки через личный кабинет, и в этот раз дочка помогла добрать недостающие. Для меня «Пятерочка» - любимый магазин: тут и мама каждый день покупает хлеб, и я беру продукты на неделю», - рассказала Светлана.

В рамках акции также оказали продуктовую помощь тем, кому она необходима. По программе «Пятерочка с заботой» 1 рубль с каждого чека автоматически направлялся на помощь нуждающимся.

Благотворительный фонд X5 «Выручаем» удвоил собранную сумму, так что удалось собрать 1 000 024 рубля. На эти средства закупят продуктовые сертификаты для 410 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из Белгородской, Курской и Ульяновской областей.

«Очень приятно, что покупки помогают другим. У нас на даче соседи тоже поддерживают тех, кому сложно, - добро должно быть общим!» - добавила Светлана.

Руководитель управления маркетинга территории «Юг» торговой сети «Пятерочка» Эльвира Бекташева подчеркнула, что для компании важно не только радовать покупателей выгодными предложениями, но и создавать возможности для добрых дел.

«Даже небольшой вклад каждого участника акции стал частью большого дела. Мы видим, как такие инициативы объединяют людей, и будем продолжать их поддерживать», - отметила Эльвира Бекташева.

Помимо билетов на ледовое шоу, среди участников разыгрывались и другие ценные призы: сертификаты на покупки в «Пятерочке» или доставку, на приобретение техники и гаджетов. Также каждый мог получить гарантированные подарки с автографами Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой.

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