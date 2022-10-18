В Пензе направят деньги на ускорение ремонта дорог

18.10.2022 | 19:33

На основании письма на имя главы города Пензы депутаты городской думы прибыли в зал заседаний на внеочередную сессию. Экстренно собрались для того, чтобы обсудить один вопрос - денежный. От результата голосования народных избранников зависит судьба ряда объектов: строительство новой школы на ГПЗ-24 и транспортной развязки на 624-м километре, дорога на улице Рябова, ремонт набережной Суры и других.

«20 миллионов 798,2 тысячи - это увеличиваются неналоговые доходы, согласно письмам администраторов доходов, и на 1 миллиард 169 миллионов 677,4 тысяч рублей увеличиваются безвозмездные поступления», - сообщила начальник Финансового управления г. Пензы Ольга Завьялкина.

Мэр попросил депутатов с пониманием отнестись к вопросу. Поступившие средства необходимо в кратчайшие сроки - до конца месяца - авансово довести до строительных организаций, которые занимаются объектами.

«Дорогу на Рябова, выполнение которой рассчитано у нас на 2023 год, мы завершим в этом. И передвинуты областью сроки строительства развязки на 624-м километре: на два года раньше мы закончим», - отметил глава администрации г. Пензы Александр Басенко.

Что касается ремонта набережной, то здесь пришлось пойти на крайние меры. Ход работ явно не удовлетворяет заказчика.

«Контракт расторгнут в одностороннем порядке. Мы расторгли, предъявили претензию, чтобы подрядчик нам вернул авансовый платеж», - рассказала Ольга Завьялкина.

Не удалось в этом году из-за удорожания реализовать еще один объект - строительство центральной канализации в Междуречье. На эти цели в бюджете предусмотрено было чуть больше 40 миллионов рублей, но контракт не заключили. Правда, к объекту обещают вернуться в 2023-м.