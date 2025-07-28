В Кузнецке завершилось обустройство Аллеи новорожденных

28.07.2025 | 11:20

В Кузнецке, у детской больницы на улице Ленина, обустроили Аллею новорожденных. О завершении работ сообщило областное министерство ЖКХ и ГЗН.

Здесь вырубили некоторые кустарники, спилили старые и больные деревья, проложили и заасфальтировали аллеи.

«Для завершения облика Аллеи новорожденных установлены бордюры из качественного бортового камня, что придает ей аккуратный и ухоженный вид», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на благоустройство объекта направили 5 642 093 рубля 68 копеек. Все работы необходимо было выполнить до 8 июля.

Изначально кузнечане выразили недовольство направлением средств на благоустройство аллеи.

«Опять воззвания пишут: «Зачем делать Аллею новорожденных, давайте сделаем дороги». Ну, во-первых, аллея по сравнению с тем, что нужно для дорог, - это копейки. Во-вторых, это совершенно разные деньги, аллея - другой канал финансирования. Мы можем от нее, конечно, отказаться, но на дороги деньги перекинуть нельзя», - объяснил глава города Сергей Златогорский, уточнив, что в итоге займутся и тем и другим.