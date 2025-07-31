Беспилотная и воздушная опасность: в чем разница и что делать

31.07.2025 | 15:57

Губернатор Олег Мельниченко объяснил, в чем разница между режимами «Беспилотная опасность» и «Воздушная опасность», и напомнил, какие конкретные действия нужно предпринимать в каждом из случаев.

Беспилотная опасность объявляется, если возле границы Пензенской области замечены БПЛА. В данной ситуации следует сохранять спокойствие, не подходить к окнам, избегать мест массового скопления людей, следить за актуальной информацией в официальных каналах.

Возможно ограничение мобильного интернета.

Сигнал «Воздушная опасность» требует особого внимания, до жителей он доводится путем звуковых оповещений (звучит сирена «Внимание всем»), СМС, по ТВ и радиоканалам.

Если человек в это время находится в многоквартирном доме, ему необходимо спуститься на нижние этажи или проследовать в укрытие. Двери подъездов в этот период должны размыкаться дистанционно.

Если сигнал застал на улице, следует зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход или укрытие; если в общественном транспорте - выйти из него и спрятаться в укрытии. Когда такой возможности нет, нужно пригнуться и закрыть голову руками.

При обнаружении обломков БПЛА нельзя подходить к ним близко и пользоваться мобильным телефоном. О месте падения необходимо сообщить по номеру 112.

Распространять фото и видео БПЛА или их обломков запрещено. Такие материалы могут помешать оперативной работе служб и поставить под угрозу безопасность населения.

Ранним утром в четверг, 31 июля, на одно из предприятий в Заводском районе Пензы была совершена атака. Взорвалось 9 беспилотных летательных аппаратов. Оказался поврежден фасад одного из цехов, загорелось складское помещение, рассказал губернатор. По его словам, жертв и пострадавших нет.