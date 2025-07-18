Ремонт лестницы на ул. Красной вышел на финишный этап

18.07.2025 | 10:17

В Пензе подходит к концу ремонт лестницы на улице Красной, начавшийся 11 июня.

«После демонтажа старых конструкций подрядной организацией обустроено новое основание лестничного марша: установлены ступени из вибропрессованного камня, тротуарная плитка, бортовые камни и перильные ограждения», - рассказал начальник городского управления ЖКХ Владимир Сорокопудов.

По его словам, уже на следующей неделе перила покрасят, эти отделочные работы станут финальными.

Помимо лестницы, приводят в порядок и участок между ней и многоквартирным домом на Красной, 74, расположенный на пути к Тропе здоровья. Здесь работы должны завершиться до конца августа.

«После комплексного благоустройства данный пешеходный маршрут станет комфортным для жителей и позволит с удобством добираться до Тропы здоровья из центра города», - заверил Владимир Сорокопудов.

Ранее сообщалось, что стоимость контракта на ремонт лестницы - 4 482 654 рубля 61 копейка. Для маломобильных людей спуск и подъем по-прежнему будут недоступными: из-за сложного рельефа местности, где продольный уклон маршей составляет более 80 градусов, установить пандусы невозможно.