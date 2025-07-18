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Общество

Ремонт лестницы на ул. Красной вышел на финишный этап

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В Пензе подходит к концу ремонт лестницы на улице Красной, начавшийся 11 июня.

«После демонтажа старых конструкций подрядной организацией обустроено новое основание лестничного марша: установлены ступени из вибропрессованного камня, тротуарная плитка, бортовые камни и перильные ограждения», - рассказал начальник городского управления ЖКХ Владимир Сорокопудов.

Ремонт лестницы на ул. Красной вышел на финишный этап

По его словам, уже на следующей неделе перила покрасят, эти отделочные работы станут финальными.

Ремонт лестницы на ул. Красной вышел на финишный этап

Помимо лестницы, приводят в порядок и участок между ней и многоквартирным домом на Красной, 74, расположенный на пути к Тропе здоровья. Здесь работы должны завершиться до конца августа.

Ремонт лестницы на ул. Красной вышел на финишный этап

«После комплексного благоустройства данный пешеходный маршрут станет комфортным для жителей и позволит с удобством добираться до Тропы здоровья из центра города», - заверил Владимир Сорокопудов.

Ремонт лестницы на ул. Красной вышел на финишный этап

Ранее сообщалось, что стоимость контракта на ремонт лестницы - 4 482 654 рубля 61 копейка. Для маломобильных людей спуск и подъем по-прежнему будут недоступными: из-за сложного рельефа местности, где продольный уклон маршей составляет более 80 градусов, установить пандусы невозможно.

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Источник — фото администрации Пензы
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