Общество

В Пензе открылась галерея в жилом комплексе «Квартал 55»

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Историческое наследие центральной части Пензы, архитектура именитых авторов, статус бизнес-класса - все это ко многому обязывает ЖК «Квартал 55». С самого начала реализации проект был пронизан философией культуры и творчества.

В Пензе открылась галерея в жилом комплексе «Квартал 55»

Башни жилого комплекса объединяет галерея. В конце июля в ней состоялся первый вернисаж - открылась персональная выставка работ Ольги Новгородской. Это талантливая пензенская художница. Вдохновленная современными тенденциями и индивидуальными переживаниями, она создает выразительные картины, которые часто встречаются как в частных коллекциях, так и в стенах галерей и дизайнерских интерьерах.

В Пензе открылась галерея в жилом комплексе «Квартал 55»

В Пензе открылась галерея в жилом комплексе «Квартал 55»

«Квартал 55» впервые в городе реализовал подобную творческую концепцию, которая дополнила функциональную составляющую жилого комплекса: камерный двор-сад, подземный паркинг, собственный фитнес-клуб.

Квартиры «Квартала 55» - это современные планировочные решения с 3-метровыми потолками и панорамными окнами, из которых открываются живописные виды на Суру и центральную часть города. Жилье с собственной террасой - желанный объект недвижимости (предложение, как правило, ограничено на рынке).

В Пензе открылась галерея в жилом комплексе «Квартал 55»

В августе на квартиры, доступные к покупке, действует сезонное предложение от застройщика, выгода по которому на ряд лотов достигает 2 млн рублей.

Ознакомиться с комплексом и экспозицией работ Ольги Новгородской можно, записавшись на экскурсию по телефону 51-55-55.

Информация о жилом комплексе - на сайте kvartal55.com.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания «Альянс». Проектные декларации - на наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «СЗ «ИСК «Альянс», ИНН 5836652632.

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