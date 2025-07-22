В Терновке начали сносить бесхозные гаражи

22.07.2025 | 21:04

Во вторник, 22 июля, на улице Вадинской в Пензе, в районе дома № 6а, приступили к сносу бесхозных гаражей. На демонтаже настаивали жители окрестных зданий.

Дело в том, что в заброшенных боксах собирались подростки либо асоциальные лица. Между тем рядом расположен детский сад № 151, и такое соседство малышам ни к чему.

Во время проверки выяснилось, что гаражи установлены самовольно, найти владельцев не удалось, поэтому было принято решение о демонтаже металлических конструкций.

Когда их уберут, территорию благоустроят. Сами боксы и находившиеся внутри вещи будут храниться в подрядной организации в течение полутора месяцев.

«В этот период собственник может их забрать, предоставив соответствующие документы и оплатив затраты на ликвидацию гаража. Иначе предметы утилизируют», - сообщили в администрации Пензы.