В субботу, 2 августа, в Пензе перекроют участок улицы Ростовской - в районе пересечения с Колышлейской.
Отрезок станет недоступен с 8:00 на 5 дней - до 22:00 7-го числа.
Такая необходимость вызвана проведением ремонтных работ, пояснили в городском управлении ЖКХ.
Пензенцев просят учитывать ограничение движения при построении маршрута.
Ранее стало известно, что из-за фестиваля «Абашевские узоры» (0+) 1 августа с 9:00 до 22:00 и 2-го числа в такое же время перекроют участки нескольких дорог:
- ул. Бакунина (от ул. Толстого до ул. Суворова);
- ул. Пугачева (от ул. Новый Кавказ до ул. Бакунина);
- ул. Бакунина (от ул. Некрасова до ул. Пугачева);
- ул. Новый Кавказ (от ул. Толстого до ул. Пугачева).
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