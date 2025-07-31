Общество

В Пензе перекроют участок улицы Ростовской

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В субботу, 2 августа, в Пензе перекроют участок улицы Ростовской - в районе пересечения с Колышлейской.

В Пензе перекроют участок улицы Ростовской

Отрезок станет недоступен с 8:00 на 5 дней - до 22:00 7-го числа.

Такая необходимость вызвана проведением ремонтных работ, пояснили в городском управлении ЖКХ.

Пензенцев просят учитывать ограничение движения при построении маршрута.

Ранее стало известно, что из-за фестиваля «Абашевские узоры» (0+) 1 августа с 9:00 до 22:00 и 2-го числа в такое же время перекроют участки нескольких дорог:

- ул. Бакунина (от ул. Толстого до ул. Суворова);

- ул. Пугачева (от ул. Новый Кавказ до ул. Бакунина);

- ул. Бакунина (от ул. Некрасова до ул. Пугачева);

- ул. Новый Кавказ (от ул. Толстого до ул. Пугачева).

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Источник — фото 2 - УЖКХ
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