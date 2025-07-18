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Общество

В Пензе рассказали, высадят ли деревья вдоль новой дороги на ГПЗ

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Пензенцы хотели бы видеть деревья вдоль новой дороги в микрорайоне ГПЗ-24. Полотно, соединяющее улицы Антонова и Измайлова, открыли в четверг, 17 июля.

«Какие сроки посадки деревьев?» - поинтересовалась на странице губернатора во «ВКонтакте» горожанка.

На ее обращение отреагировал представитель областного правительства.

«Проектом не предусмотрена высадка новых деревьев вдоль новой дороги. Посадка новых деревьев будет определяться согласно проекту благоустройства зеленой зоны сквера Семейного», - пояснил он.

Протяженность проезжей части - 896 метров. Объект сдали в эксплуатацию почти на полтора года раньше намеченного срока.

Дорога двухполосная. Тротуар выложили плиткой, предусмотрели шумозащитные экраны и съезды, обустроили велодорожку.

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