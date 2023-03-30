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Общество

Эксперт: Березовый сок может навредить диабетикам и аллергикам

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Весна в этом году ранняя, и уже сейчас начинается сокодвижение в деревьях, в частности, в березах. Этот дар природы собирают многие жители Пензенской области.

О том, чем полезен березовый сок, а кому не рекомендуется его пить, рассказала «Известиям» врач-гастрэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам специалиста, в состав березового сока входит витамин C, который укрепляет иммунитет, ускоряет заживление тканей, участвует в синтезе белка коллагена - вещества, придающего красоту коже и волосам. Также сок содержит витамины группы B, которые обеспечивают выработку новых клеток крови и укрепляют нервную систему.

Фитонциды, содержащиеся в соке березы, являются натуральными растительными антибиотиками с мощным антибактериальным действием.

В березовом соке есть такие макроэлементы, как калий, поддерживающий работу сердца, и кальций, укрепляющий кости, а также магний, марганец, железо и медь, которые поддерживают обмен веществ и предупреждают образование камней в почках и желчном пузыре.

Екатерина Кашух отметила, что березовый сок содержит сахар, поэтому людям с ожирением и сахарным диабетом следует соблюдать осторожность с его употреблением.

«Кроме того, сок может ухудшить самочувствие людей, которые страдают от аллергии на березу. Им тоже не стоит злоупотреблять этим продуктом», - предупредила Кашух.

В заключение она добавила, что полностью заменять березовым соком обычную воду не нужно - здоровому человеку достаточно выпивать около 200–300 мл в день.

Ранее жителям Пензенской области рассказали, как правильно собирать березовый и кленовый сок. Это следует делать вдали от дорог и населенных пунктов, а после завершения процедуры нужно замазать ранку на дереве автопластилином, чтобы в нее не попали микробы и споры грибов.

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