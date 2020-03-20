Сетевое издание|18+|Пятница|20 мар 2020|19:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Снег |
+3oC
+4oC
Завтра | Снег |
  88.38  |  $  82.31

Общество | В пензенских лесах наступила пора собирать сок деревьев

20.03.2020|18:26
Печать

В Пензенской области проснулись и «заплакали» деревья. Леса Сурского края задышали раньше обычного из-за аномально теплой весны на радость любителям натурального кленового и березового сока. Многие жители региона уже отправляются подальше от населенных пунктов для того, чтобы наполнить емкости кристально чистой, сладковатой жидкостью.

Житель Каменки Дмитрий Рощин - биолог. Он знает, как правильно получить природные дары.

«Выбрали дерево: одно корневище и три стволика (два маленьких, одни крупный). Думаем, что с крупного ствола должен пойти сок. Сейчас мы просверлим дырочку и подключим систему капельницы, посмотрим. Дырочку сверлим под небольшим углом», - рассказал мужчина.

Сок, который дают березы и клены, невероятно богат микроэлементами, полисахаридами, витаминами. Его употребляют как отличное общеукрепляющее и профилактическое средство, полезное для сердца, легких и других органов. При этом природная жидкость практически не имеет противопоказаний к употреблению.

«В березовом соке очень большое количество антиоксидантов, препятствующих старению и борющихся с раковыми клетками, очень большое количество веществ, которые уничтожают микробы в пищеварительной системе. Березовый сок полезно употреблять людям, у которых как раз проблемы с пищеварением», - подчеркнул сборщик сока.

Период сбора лесного сока весьма короткий и длится всего две-три недели. Отправляясь за ним, важно помнить, что деревья от действий человека не должны пострадать, а после завершения процедуры их важно подлечить.

«Берется небольшое количество автопластилина и просто вмазывается. Пусть даже из-под него сочится, тут ничего страшного. Самое главное - что сама ранка закрыта и туда микробы и споры грибов уже не попадут», - объяснил Дмитрий Рощин.

И клены, и березы губернии вовсю делятся живительной влагой. Только чтобы она оказалась действительно полезной, необходимо собирать ее подальше от дорог и населенных пунктов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|20.03.2020 19:19|

Как часто пьянея

Средь ясного дня

Я брел наугад

По весенним протокам

И Родина щедро

Поила меня

Березовым соком

Березовым соком

Гость|20.03.2020 19:22|

нечего вам по лесу шастать. там клещей много. и пожароопасная обстановка - опасная)))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте