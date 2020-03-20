20.03.2020 | 18:26

В Пензенской области проснулись и «заплакали» деревья. Леса Сурского края задышали раньше обычного из-за аномально теплой весны на радость любителям натурального кленового и березового сока. Многие жители региона уже отправляются подальше от населенных пунктов для того, чтобы наполнить емкости кристально чистой, сладковатой жидкостью.

Житель Каменки Дмитрий Рощин - биолог. Он знает, как правильно получить природные дары.

«Выбрали дерево: одно корневище и три стволика (два маленьких, одни крупный). Думаем, что с крупного ствола должен пойти сок. Сейчас мы просверлим дырочку и подключим систему капельницы, посмотрим. Дырочку сверлим под небольшим углом», - рассказал мужчина.

Сок, который дают березы и клены, невероятно богат микроэлементами, полисахаридами, витаминами. Его употребляют как отличное общеукрепляющее и профилактическое средство, полезное для сердца, легких и других органов. При этом природная жидкость практически не имеет противопоказаний к употреблению.

«В березовом соке очень большое количество антиоксидантов, препятствующих старению и борющихся с раковыми клетками, очень большое количество веществ, которые уничтожают микробы в пищеварительной системе. Березовый сок полезно употреблять людям, у которых как раз проблемы с пищеварением», - подчеркнул сборщик сока.

Период сбора лесного сока весьма короткий и длится всего две-три недели. Отправляясь за ним, важно помнить, что деревья от действий человека не должны пострадать, а после завершения процедуры их важно подлечить.

«Берется небольшое количество автопластилина и просто вмазывается. Пусть даже из-под него сочится, тут ничего страшного. Самое главное - что сама ранка закрыта и туда микробы и споры грибов уже не попадут», - объяснил Дмитрий Рощин.

И клены, и березы губернии вовсю делятся живительной влагой. Только чтобы она оказалась действительно полезной, необходимо собирать ее подальше от дорог и населенных пунктов.

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