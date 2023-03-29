В минцифротрансе рассказали о видеоаппаратуре в новых троллейбусах

29.03.2023 | 09:03

«Будут ли новые троллейбусы оборудованы биометрическими камерами слежения?» - такой вопрос задал житель Пензы Владимир Р. на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Ответ пришел из Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

«Оборудование троллейбусов камерами с биометрической идентификацией не предусмотрено», - говорится в нем.

В минцифротрансе уточнили: согласно условиям госконтракта новые пензенские троллейбусы будут оснащены восьмью цифровыми камерами для контроля обстановки на дороге, рабочего места водителя, дверей снаружи троллейбуса, состояния токоприемников, дверей и салона внутри троллейбуса.

«Также предусмотрено укомплектование троллейбусов восьмиканальным видеорегистратором и монитором водителя. Данная система обеспечивает получение данных от видеокамер, их обработку с привязкой к месту и времени записи, отправку архива видеоданных в диспетчерский центр, хранение видеоархива 30 дней», - сообщили в министерстве.

Во вторник, 28 марта, стало известно, что в Пензу наконец начали прибывать новые троллейбусы, которых ждали еще в декабре. Планируется, что за счет экономии на торгах будет закуплено не 90 машин, а 94.