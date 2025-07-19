Одним из лучших водителей троллейбуса в Пензе стала женщина

В пятницу, 18 июля, в Пензе выбрали лучшего водителя троллейбуса. Конкурс прошел на площадке в новом депо в селе Засечном.
В состязаниях приняли участие 11 опытных водителей. Они показали свои умения и навыки на маршруте «Аэропорт» - «Библиотека имени Лермонтова».
Помимо практических умений, участники конкурса должны были продемонстрировать и теоретические знания.
«Судейская коллегия оценивала время выполнения заданий, соблюдение правил дорожного движения, а также обеспечение безопасности при движении по заданному маршруту», - рассказали в пресс-службе регионального министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства.
1-е место занял водитель Анатолий Бугаев, 2-е - Алла Мельникова, 3-е - Александр Чернецов.
Победители получили денежные призы, остальным участникам вручили памятные подарки и дипломы, подтверждающие высокий уровень их профессионализма.
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