Одним из лучших водителей троллейбуса в Пензе стала женщина

19.07.2025 | 12:18

В пятницу, 18 июля, в Пензе выбрали лучшего водителя троллейбуса. Конкурс прошел на площадке в новом депо в селе Засечном.

В состязаниях приняли участие 11 опытных водителей. Они показали свои умения и навыки на маршруте «Аэропорт» - «Библиотека имени Лермонтова».

Помимо практических умений, участники конкурса должны были продемонстрировать и теоретические знания.

«Судейская коллегия оценивала время выполнения заданий, соблюдение правил дорожного движения, а также обеспечение безопасности при движении по заданному маршруту», - рассказали в пресс-службе регионального министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

1-е место занял водитель Анатолий Бугаев, 2-е - Алла Мельникова, 3-е - Александр Чернецов.

Победители получили денежные призы, остальным участникам вручили памятные подарки и дипломы, подтверждающие высокий уровень их профессионализма.