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Из жизни

В Пензе наказали обматерившего пассажирку водителя троллейбуса

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Жительницу Пензы задела грубость водителя троллейбуса № 8. Он внезапно уведомил о смене маршрута и обматерил пассажирку, недовольную этим.

«3 июля примерно в 10 утра на остановке «Василек» сели в троллейбус. Обычно водитель ставит табличку «Стадион «Пенза», и мы понимаем, что придется пересесть. Но он не поставил. Доехал до стадиона и встал за другими троллейбусами. Открыл двери и предложил нам выметаться. Я спросила, почему не предупредили людей? На что водитель матом послал на три буквы и вел себя отвратительно. Считаю, такие люди не имеют права перевозить пассажиров!» - рассказала женщина сетевому изданию «ПензаИнформ».

Ее обращение редакция направила в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». В ведомстве ответили, что перевозчик провел служебное расследование. Водителю за нарушение должностных обязанностей объявили выговор.

С его коллегами провели внеплановый инструктаж, напомнив правила перевозки пассажиров, а также указав на необходимость своевременно информировать людей об изменении схемы движения.

В ГКУ добавили, что пензенцы, чьи честь и достоинство были унижены, могут подать заявление и защитить свои гражданские права.

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