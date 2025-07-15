В Пензе наказали обматерившего пассажирку водителя троллейбуса

15.07.2025 | 12:49

Жительницу Пензы задела грубость водителя троллейбуса № 8. Он внезапно уведомил о смене маршрута и обматерил пассажирку, недовольную этим.

«3 июля примерно в 10 утра на остановке «Василек» сели в троллейбус. Обычно водитель ставит табличку «Стадион «Пенза», и мы понимаем, что придется пересесть. Но он не поставил. Доехал до стадиона и встал за другими троллейбусами. Открыл двери и предложил нам выметаться. Я спросила, почему не предупредили людей? На что водитель матом послал на три буквы и вел себя отвратительно. Считаю, такие люди не имеют права перевозить пассажиров!» - рассказала женщина сетевому изданию «ПензаИнформ».

Ее обращение редакция направила в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». В ведомстве ответили, что перевозчик провел служебное расследование. Водителю за нарушение должностных обязанностей объявили выговор.

С его коллегами провели внеплановый инструктаж, напомнив правила перевозки пассажиров, а также указав на необходимость своевременно информировать людей об изменении схемы движения.

В ГКУ добавили, что пензенцы, чьи честь и достоинство были унижены, могут подать заявление и защитить свои гражданские права.